أخبار السوشيال : شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية .. و حسين لبيب : تواصلنا مع ممدوح عيد من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
حسين لبيب : تواصلنا مع ممدوح عيد من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز
شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على حالتها الصحية .. ويعلق : ربنا يجعل يومي قبل يومها
خالد الغندور: رئيس الاتحاد الدولي يهنئ الزمالك ببطولة الدوري رغم أن بعض الإعلاميين قالوا إن الزمالك اتخصم منه ٦ نقاط
رئيس نادى الزمالك : لدينا 4 حراس هم الأفضل في مصر مع محمد الشناوي