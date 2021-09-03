وزنهم 40 كيلو.. حسني: شرط علاج الأطفال المصابين بأمراض مزمنة ببروتوكول كورونا

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا في نسخته الخامسة، بإدراج عقار "مونوكرونال أنتي باديز"، الذي حقق نسب شفاء وصلت إلى 95% مع الحالات الشديدة والمتوسطة.

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وضاف حسني، في تصريحات لصدى البلد، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجراما.

مونوكرونال أنتي باديز..حسني: تحديث البرتوكول الخامس بـ أدوية نسبة شفائها 95٪

وأشار إلى توفير 15 ألف جرعة من الدواء بقيمة 50 مليون دولار، تكفي لعلاج 5 آلاف مريض، ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة من الوباء.

وأضاف رئيس علمية كورونا، أنه تم تصميم البروتوكول الخامس، لعلاج كورونا ليكون موحدا لجميع المستشفيات، علي مستوي الجمهورية.

ولفت حسني إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة ، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما ( 3 أشهر ) من تلقيه العقار.

وأضاف رئيس لجنة كورونا، انه سيتم إصدار بروتوكول خاص للأطفال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا يمكن الاعتماد على الفيتامينات فقط فى علاج مريض كورونا.

وأضاف، حسني، أنة يتم اعتماد عقار الهيدروكسى كلوروكين، أو عقار الايفرمكتن أو عقار فافيبريفير، ببرتوكول العلاج، لفعالياتهم ضد فيروس كورونا.

وافاد رئيس علمية كورونا، أن استخدام المضادات الحيوية فى فيروس كورونا باستخدام الارثروميسين، يؤدى الى تفاقم الحالة، بالإضافة إلى استخدام الفيتامينات فى العلاج، الذي يزيد سوءًا عند استخدامها لأنه لم يتم علاجها بمضادات الفيروسات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"