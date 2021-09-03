عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزنهم 40 كيلو.. حسني: شرط علاج الأطفال المصابين بأمراض مزمنة ببروتوكول كورونا

برتوكول علاج فيروس
برتوكول علاج فيروس كورونا

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا في نسخته الخامسة، بإدراج عقار "مونوكرونال أنتي باديز"، الذي حقق نسب شفاء وصلت إلى 95% مع الحالات الشديدة والمتوسطة.

فيروس كورونا 


وضاف حسني، في تصريحات لصدى البلد، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجراما.

 

مونوكرونال أنتي باديز..حسني: تحديث البرتوكول الخامس بـ أدوية نسبة شفائها 95٪ 

وأشار إلى توفير 15 ألف جرعة من الدواء بقيمة 50 مليون دولار، تكفي لعلاج 5 آلاف مريض، ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة من الوباء.

وأضاف رئيس علمية كورونا، أنه تم تصميم البروتوكول الخامس، لعلاج كورونا ليكون موحدا لجميع المستشفيات، علي مستوي الجمهورية.

ولفت حسني  إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة ، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما ( 3 أشهر ) من تلقيه العقار.

وأضاف رئيس لجنة كورونا، انه سيتم إصدار بروتوكول خاص للأطفال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا يمكن الاعتماد على الفيتامينات فقط فى علاج مريض كورونا.

وأضاف، حسني، أنة يتم اعتماد عقار الهيدروكسى كلوروكين، أو عقار الايفرمكتن أو عقار فافيبريفير، ببرتوكول العلاج، لفعالياتهم ضد فيروس كورونا.

 

وافاد رئيس علمية كورونا، أن استخدام المضادات الحيوية فى فيروس كورونا باستخدام الارثروميسين، يؤدى الى تفاقم الحالة، بالإضافة إلى استخدام الفيتامينات فى العلاج، الذي يزيد سوءًا عند استخدامها لأنه لم يتم علاجها بمضادات الفيروسات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة،  ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر"

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة والسكان اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الموجة الرابعة

موضوعات متعلقة

ينقذ حياة إنسان.. بلازما الدم كلمة السر لعلاج الأمراض المزمنة

غدا.. الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون

الصحة: تسجيل 303 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

الصيادلة: اليقظة الدوائية تسيطر علي الأدوية المغشوشة وتمنع تسللها إلى الأسواق

صحة القاهرة: "منشية البكري العام" يجري استئصال ورم خبيث من القولون لمريض 68 عاما

الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون.. السبت

الصحة تنظم اليوم العلمي الأول لتجميع وفصل البلازما وتصنيع مشتقاتها

الوكالة المصرية للشراكة: نقل خبرات بناء الأنظمة الصحية المتطورة والسياحة العلاجية للدول الأفريقية

ترشيحاتنا

بعد استبعاد بعض الأفارقة.. تحذير شديد اللهجة من الإمارات لوسائل الإعلام

محلية النواب: تعديل تشريعي بقانون البناء لإلزام ملاك العقارات بتركيب كاميرات مراقبة

بعد الهجوم عليه.. خبير يكشف الأخطاء الجسيمة في سد النهضة

بعد اشتباكات طرابلس.. الولايات المتحدة تحذر من عودة ليبيا إلى الحرب الأهلية

رسميا.. إطلاق هاتف TCL L10 Pro بمواصفات كبيرة وسعر رخيص

لأول مرة.. "فلوتينج موتورز" تحول السيارات الشهيرة إلى قوارب مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

بيراميدز ينفي أي تفاوض مع الزمالك بشأن عبد الله السعيد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن|مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ