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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..الموقف النهائي لـ حسين لبيب من رئاسة الزمالك .. "سلمى علي" تكتسح بطلة كازاخستان في بارالمبياد طوكيو

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

 

خالد الغندور: رئيس الاتحاد الدولي يهنئ الزمالك ببطولة الدوري رغم أن بعض الإعلاميين قالوا إن الزمالك اتخصم منه ٦ نقاط
 

نشر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ، منشوا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب الغندور “ حاجة غريبة جدا رئيس الاتحاد الدولي يهنئ الزمالك ببطولة الدوري رغم ان بعض الاعلاميين قالوا ان الزمالك اتخصم منه ٦ نقاط بجواب رسمي من الاتحاد الدولي ”.

 

 

حسين لبيب يعلن موقف الزمالك من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر
 

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن موقف النادي من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر للموسم الحالي .

وأكد حسين لبيب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن موقف الزمالك سيعتمد على أسباب اتحاد الكرة لـ الغاء البطولة مشددا أن الفريق يرغب في خوض البطولة من أجل التتويج بها.

 

 

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الزمالك لضم النقاز
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس مفاوضات انضمام حمدي النقاز نجم الترجي السابق للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

 

حسين لبيب يكشف عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك
 

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من الترشح على مقعد رئيس النادي  في انتخابات النادي المقبلة.

وأكد لبيب في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت” أنه حتي الآن لم يحسم موقفه النهائي من الترشح لـ الانتخابات مشددا أن آخر يوم في تقديم اوراق الترشح هو موعد حسم قراره .

 

وأضاف أنه في حال قرر الترشح سيخوض التجربة دون النظر لـ باقي المرشحين مشددا انه سيتشاور مع باق أعضاء اللجنة في هذا الامر قبل اتخاذ قراره النهائي .

 

 

بارالمبياد طوكيو.. سلمى علي تكتسح بطلة كازاخستان في أول مبارايات الترضية وتقترب من حصد ميدالية جديدة لمصر
 

اكتسحت سلمى على، لاعبة منتخب مصر للباراللتايكوندو، نظيرتها بطلة كازاخستان في أول مباريات دور الترضية لوزن تحت 58 كجم سيدات بمنافسات للباراتايكوندو، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية طوكيو.

اتحاد الكرة أخبار الرياضة الزمالك منتخب مصر رياضة

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