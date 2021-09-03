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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كل ما تحتاج لمعرفته حول متغير كورونا.1.2.c ... طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

مع تغيرات الجو .. تعرف على أعراض تصيب الأطفال وطرق العلاج والوقاية

تؤدي تغيرات الجو ، من حرارة الصيف الشديدة لجو معتدل ، إلى العديد من المشكلات الصحية لدى الأطفال. يقول الخبراء إن الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة ، وارتفاع نسبة الرطوبة ،  يؤدي إلى أمراض مختلفة من الهواء والماء والبعوض ، والتي تصيب الأطفال من جميع الأعمار.

 

ترتبط حمى الضنك والملاريا والشيكونغونيا بارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم الشديدة والطفح الجلدي والقيء وآلام البطن. قال الدكتور براشانت مورالوار ، استشاري طب الأطفال في مستشفى الأمومة في خرجار ، إن الأعراض الشديدة مثل آلام البطن والقيء المستمر والخمول والنزيف في حالات حمى الضنك تتطلب عناية طبية فورية.

يمكن أن تحدث الإصابة بالديدان أيضًا بسبب الطعام والماء الملوثين. وأضاف الدكتور مورالوار: "تسبب هذه الأمراض التي تنقلها المياه والغذاء أيضًا الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار".

 

كل ما تحتاج لمعرفته حول متغير كورونا.1.2.c الجديد شديد العدوى

اكتشف علماء في جنوب إفريقيا وبعض البلدان الأخرى مؤخرًا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا وفقًا للخبراء ، من المحتمل أن يكون المتغير المسمي c.1.2 أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالمتغيرات التي تم العثور عليها سابقًا.

يشير تقرير PTI إلى أن C.1.2 ، التي تعتبر `` متغيرًا محتملًا للاهتمام '' ، تم اكتشافها لأول مرة من قبل علماء من المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) ومنصة كوازولو ناتال للابتكار والتسلسل البحثي (KRISP) في جنوب إفريقيا ، في مايو 2021.

 

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن أحد المتغيرات ذات الأهمية هو "العلامات الجينية المحددة التي ارتبطت بـ" التغييرات في ارتباط المستقبلات ، وتقليل التحييد بواسطة الأجسام المضادة الناتجة ضد العدوى السابقة أو التطعيم ، وانخفاض فعالية العلاجات أو التأثير التشخيصي المحتمل أو الزيادة المتوقعة في قابلية الانتقال أو شدة المرض ".

 

كيف يسبب انسداد قناة فالوب العقم عند النساء؟

يمكن أن يكون هناك العديد من أسباب العقم عند النساء ، ومن بينها انسداد قناة فالوب. يقول الدكتور براشي بينارا ، من Birla Fertility and IVF ، إنه أحد أكثر الأسباب شيوعًا  لعقم النساء "لقد لوحظ أنه في حوالي 20-30 في المائة من الحالات ، يكون سبب عقم الإناث بسبب انسداد البوق."

 

وفقًا للطبيب ، إنها حالة يتم فيها انسداد إحدى قناتي فالوب أو كليهما أو تندبهما مما يؤدي إلى تضييقهما.

 

من خلال الأطعمة.. أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تعتبر الحلزونية البوابية أو جرثومة المعدة شائعة جدًا ويصاب بها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. يُعتقد أن واحد من كل ثلاثة أستراليين مصاب بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، لكن أقل من 5٪ من الأطفال مصابون. 

غالبًا ما يكون موجودًا في الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الاثني عشرية ، وهو مسؤول عن التسبب في معظم قرح الاثني عشر وحوالي ثلثي قرح المعدة كما يوجد أيضًا في بطانة المعدة للعديد من المرضى المصابين بسرطان المعدة.

تنتقل بكتيريا الملوية البوابية عن طريق التلامس الفموي ، مثل التقبيل قد تحدث العدوى أيضًا عن طريق مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب ، أو من خلال ملامسة قيء أو براز شخص مصاب. يعد الطعام أو الماء الملوثان مصدرًا آخر للعدوى.

طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف

اذا كنتي تستقبلين ضيوف لكي قريبا وتبحثين عن طريقة تزيين طاولة الطعام للضيوف نقدم لكي بعض الافكار البسيطة والسهلة لتساعدك في تزيين طاولة الطعام للضيوف ونقدم لكي اولا تعليمات إعداد الجدول غير الرسمي

ضع المفرش على الطاولة.
ضع طبق العشاء في منتصف مفرش المائدة.
ضع طبق السلطة فوق طبق العشاء.
إذا كنت تبدأ بدورة الحساء ، ضع وعاء الحساء فوق طبق السلطة.
ضع منديلًا على يسار الشاحن.
على يسار الطبق ، ضع الشوكة على المنديل.
على يمين الطبق ، ضع السكين بالقرب من الطبق ثم الملعقة.
مباشرة فوق السكين ، ضع كوب الماء.
 

 

 

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