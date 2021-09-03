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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-9-2021

صدى البلد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3 -9-2021 ، في القاهرة والمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد، طقسا حارا على معظم محافظات البلاد، رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 

القاهرة العظمى 34 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى  35 والصغرى 23

الدقهلية العظمى 35 والصغرى 25

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28

المنيا العظمى 36 والصغرى 22

 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد حالة الطقس اخبار التوك شو الأرصاد

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