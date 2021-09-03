التأمين الصحي بالسويس: نشهد عصرا جديدا بالمنظومة تتلاءم مع الدلائل العلمية العالمية

قال الدكتور محمد نشأت ، المنسق التنفيذ لمشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس ، إن المحافظة تشهد عصر جديد من منظومة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ، والتي تتلائم مع الدليل العلمي العالمي والدولي.

وتابع الدكتور محمد نشأت ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المحافظة تعدت نسبة الـ 50% من الاقبال على فتح الملفات بمستشفى التأمين الصحي ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى مصداقية المنظومة ، والجودة والكرامة .

وأوضح المنسق التنفيذي على التأمين الصحي بالسويس ، طريقة التسجيل في منظومة التأمين الصحي ، وذلك من خلال توجه رب الأسرة لأقرب مركز طب أسرة ، وفتح ملف طب أسرة ، بورق البطاقة الشخصية ، وشهادات ميلاد الأطفال .

وتابع : عملنا حملات توعية ميدانية كثيرة ، للتوعية بأهمية التسجيل ، ومنها حملة طرق الأبواب ، والاستعانة بفرق للتوعية ، واتوبيسات تجوب بجميع القرى .

ونوه أن منظومة التأمين الصحي تستوجب عمل إحصائية " ديموغرافية" للمحافظة قبل بدء العمل بها ، وذلك لحصر التخصصات الغير موجودة ، وتوزيعة السكان ، وعددهم .

