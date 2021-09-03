الأقصر تطلب من البائعة الجائلين تقنين أوضاعهم

أعلنت محافظة الأقصر فى بيانا لها اليوم، أنه يمكن لكافة الباعة الجائلين الذين تم رفع إشغالاتهم وإخلائهم من شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود التقدم لمجلس مدينة الأقصر، لتسكينهم بشكل قانوني بموقع السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر والذي يتضمن باكيات حضارية ومزود بكافة الخدمات، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للباعة ومنها منحهم فترة سماح تخفيفا وتيسيرا عليهم وحرصا على مصدر رزقهم.

ياتى ذلك في إطار خطة محافظة الأقصر، لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة مراكز المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمى وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.



كما يمكن لكافة الشباب الراغبين في إقامة أي مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر في التقدم للحصول على باكيات بكافة الأسواق الحضرية على مستوى مراكز المحافظة لعرض منتجاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب من الجنسين وتشجيعهم وتقديم كافة التيسيرات لهم.