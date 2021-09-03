عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تطلب من البائعة الجائلين تقنين أوضاعهم

صدى البلد

أعلنت محافظة الأقصر فى بيانا لها اليوم، أنه يمكن لكافة الباعة الجائلين الذين تم رفع إشغالاتهم وإخلائهم من شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود التقدم لمجلس مدينة الأقصر، لتسكينهم بشكل قانوني بموقع السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر والذي يتضمن باكيات حضارية ومزود بكافة الخدمات، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للباعة ومنها منحهم فترة سماح تخفيفا وتيسيرا عليهم وحرصا على مصدر رزقهم.

ختام فعاليات تدريب مشروع مسار لريادة الأعمال بجامعة الأقصر

وفد التعليم العالي بوزارة التخطيط يتفقد المشروعات الجامعية الجارية بجامعة الأقصر

ياتى ذلك في إطار خطة محافظة الأقصر، لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بكافة مراكز المحافظة، مع الحرص على توفير البديل للباعة الجائلين بشكل رسمى وقانوني حفاظا على مصلحتهم ومصدر رزقهم.


كما يمكن لكافة الشباب الراغبين في إقامة أي مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر في التقدم للحصول على باكيات بكافة الأسواق الحضرية على مستوى مراكز المحافظة لعرض منتجاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب من الجنسين وتشجيعهم وتقديم كافة التيسيرات لهم.

الأقصر محافظة الاقصر الشوارع الحضري مجلس مدينة مدينة الأقصر لباعه الجائلين رفع اشغالات

ترشيحاتنا

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟ الإفتاء تجيب

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان سينترا موديل 2021

العسومي: البرلمان العربي يثمن جهود قادة الدول الثلاث لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الخطوط الجوية الأفغانية تستأنف رحلاتها الداخلية في أفغانستان

السلام مع النفس والكون .. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

11 سنة عن النبي يوم الجمعة.. وماذا تفعل الملائكة وقت الصلاة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

إصابة 5 أشخاص ومقتل المنفذ في هجوم إرهابي بنيوزيلاندا

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ