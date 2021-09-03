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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: جالاتا سراي يتراجع عن ضم محمد النني

محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، تراجع عن فكرة التعاقد مع الدولي المصري  محمد النني، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “ فانتيك” التركية"، أن نادي جالاتا سراي تراجع عن التعاقد مع محمد النني، بسبب الشروط الشخصية للنجم المصري.

وأوضحت، أن النني طلب الحصول على عقد مدته 4 مواسم، وراتب سنوي يقدر بنحو 2.5 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى جالاتا سراي، وهو ما رفضه رئيس النادي التركي، لأن الصفقة ستكلف النادي 15 مليون يورو طوال الـ 4 سنوات.

يذكر أن تقارير تركية، أكدت أمس، الخميس، أن نادي بشكتاش، قدم عرضا رسميا لـ آرسنال، لضم النني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

كان محمد النني، لعب في صفوف بشكتاش موسم 2019 - 2020، لكنه عاد إلى آرسنال.

ويعاني محمد النني من الابتعاد عن تشكيلة آرسنال الأساسية، منذ بداية الموسم الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد النني 10 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

وبدأ  آرسنال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي بشكل كارثي، حيث خسر برينتفورد بهدفين دون رد، وأمام تشيلسي بنفس النتيجة، وضد مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بدون نقاط.

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