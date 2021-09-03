الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإرغام الحوثيين على قبول مبادرات السلام

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" الحوثية بأنها ترفض فكرة السلام وتعمل على عرقلة جهود تحقيقها.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن الحركة، ترفض فكرة السلام من أساسها، وتعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات وفي مقدمتها مأرب التي وصفها بأنها باتت أكبر تجمع للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات.

ونقلت وكالة "سبأ" عن بن مبارك خلال محاضرة ألقاها في معهد أسلو لأبحاث السلام (بريو)، أن الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي جميع الضغوط الممكنة لإرغام الحوثيين على الاستجابة لمبادرات السلام وإنهاء الحرب.

واستعرض بن مبارك في محاضرة له بعنوان "مستقبل السلام في اليمن"، مستجدات الأوضاع في اليمن، وأسباب وجذور الصراع.

وأعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدوا هجوما للحوثيين في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأشارت إلى أن المعارك انتهت بفرار الحوثيين نحو منطقة بير المرازيق بعد مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصرهم وجرح آخرين، فضلا عن تدمير آلية وإعطاب أخرى للحوثيين بقصف مدفعي دقيق للجيش.

وتدور معارك كر وفر في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، منذ سيطرة الحوثيين مطلع مارس العام الماضي على مدينة الحزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة.

فيما تسعى قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي جماعة الحوثيين.