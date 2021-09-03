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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمدد قواعد التباعد الاجتماعي لمدة شهر جديد

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم اليوم الجمعة أن بلاده ستحافظ على قواعد مشددة للتباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 3 أكتوبر المقبل؛ حيث تستعد البلاد لزيادة محتملة في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفترة التي تسبق عطلة عيد تشوسوك.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن كيم قوله - في اجتماع مشترك بين الوكالات المعنية حول الاستجابة لفيروس كورونا - "إنه بموجب الخطة المتجددة التي ستدخل حيز تنفيذها ابتداء من 6 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، ستظل العاصمة سول والمدن المجاورة لها التي تشمل إقليم كيونجكي ومدينة إنتشون، تحت المستوى 4، أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي، بينما ستكون المناطق الأخرى تحت المستوى 3.


ولكن الحكومة ستخفف جزئيا قيود ساعات العمل؛ حيث ستسمح للمطاعم والمقاهي بفتحها حتى الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة مساء.


كما سيتم السماح بالتجمعات الشخصية لما يصل إلى 6 أشخاص في العاصمة والمدن المجاورة لها قبل الساعة السادسة مساء إذا تم تطعيم 2 منهم بلقاح كورونا بشكل كامل، ويمكن أن يتجمع 6 أشخاص كأقصى حد بعد الساعة السادسة مساء إذا تم تطعيم 4 منهم بلقاح كورونا بشكل كامل.

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