مجلس أمناء "صناع الخير": توفير فرص عمل بالريف المصري من مقومات القضاء على الفقر

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، على خلفية توفير 52 ألف فرصة عمل مؤقتة بالتنسيق مع التنمية المحلية، إنها أحد مقومات القضاء على الفقر في الريف المصري، والتقليل من أبعاده، إلى جانب توطين الصناعات الحرفية واليدوية.

وأكد مصطفى زمزم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الصناعات بقرى المرحلة الأولى يتم توفير ألاف فرصة العمل فيها، ويتم الاستعانة بأهالي القرية نسفها المراد تطويرها.

وتابع: ميزانية تطوير القرى على مراحلها الثلاث تتعدى الـ 300 مليار جنيه ، وهو مبلغ لم يتم رصده لأية مشروع قومي على الفترات الماضية؛ إضافة إلى أنها تخلق مشروعات ضخمة من شأنها توفير فرص عمل كبيرة للريف المصري.

وأشار "زمزم" إلى أنه من المستهدف أن يكون للريف المصري نصيب كبير من الخدمات الصناعية، والزراعية، واستحداث للمباني الحكومية ، ومشروعات تبطين الترع.

ونوه أن المشروعات التي تتم تتيح تدريب وتأهيل الشباب، من خلال الدورات التدريبية، والتي يقدمها المجتمع الخاص مع المجتمع المدني.