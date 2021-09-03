كاتب صحفي: موقف مصر تجاه القضايا العربية ثابت وأساسي

قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن موقف مصر تجاه القضايا العربية موقف ثابت وأساسي وبناء، متابعا: لا يمكن حل أي قضية عربية دون وجود مصر.



وأضاف "عادل نعمان" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حل القضية الفلسطينية يتطلب خروج حماس من المشهد، متابعا: حماس تعمل على تعطيل القضية الفلسطينية.



وشدد على أن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها، منوها إلى ان حركة حماس تعمل على تعطيل مسيرة السلام على الأراضي الفلسطينية.



ولفت إلى أن تدريبات النجم الساطع 2021 تعد بمثابة تبادل خبرات بين دول العربية، متابعا: تدريبات النجم الساطع يعمل على رفع كفاءة الجندي والقوات المسلحة عالميا وليس محليا فقط.



