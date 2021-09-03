قبول الطالبة "تسنيم خليل" بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية قبول الطالبة الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، فى الثانوية العامة أدبى (دمج بطئ التعلم)، بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، بعد اجتيازها قبول القدرات.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي اليوم الجمعة أن ذلك يأتي تعقيباً على شكوى الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، فى الثانوية العامة أدبى (دمج بطئ التعلم) بعدم التحاقها بالكلية التي تريدها، وبناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بالتواصل مع الطالبة لحل مشكلتها.

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وأضافت أن السيدة "هايدى سامى" والدة الطالبة تسنيم، أفادت أن أبنتها قامت بتسجيل رغباتها خلال المرحلة الأولى للتنسيق، حيث سجلت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، كرغبة أولى تليها كلية الآداب، واجتازت الطالبة اختبار القدرات الذى عقدته كلية السياحة والفنادق بنجاح، وجاءت نتيجة المرحلة الأولى بقبولها بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

وبالنسبة لشكوى الطالبة بعدم أحقيتها فى الإلتحاق بقسم الإعلام اأو الآثار بكلية الآداب، أكد رئيس جامعة الإسكندرية أن كل أقسام كلية الآداب متاحة لجميع الطلاب بما فيهم طلاب الدمج حال أنطباق شروط الإلتحاق بالقسم عليهم، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها من ذوي الهمم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.