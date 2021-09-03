عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبول الطالبة "تسنيم خليل" بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

الطالبة تسنيم خليل
الطالبة تسنيم خليل

أعلنت جامعة الإسكندرية قبول الطالبة الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، فى الثانوية العامة أدبى (دمج بطئ التعلم)، بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، بعد اجتيازها قبول القدرات.

وذكرت الجامعة في بيان رسمي اليوم الجمعة أن ذلك يأتي تعقيباً على شكوى الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، فى الثانوية العامة أدبى (دمج بطئ التعلم) بعدم التحاقها بالكلية التي تريدها، وبناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بالتواصل مع الطالبة لحل مشكلتها.

اقرأ أيضًا:

محافظة الإسكندرية: إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزة.. وصب سقف بعزبة فرعون

وأضافت أن السيدة "هايدى سامى" والدة الطالبة تسنيم، أفادت أن أبنتها قامت بتسجيل رغباتها خلال المرحلة الأولى للتنسيق، حيث سجلت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، كرغبة أولى تليها كلية الآداب، واجتازت الطالبة  اختبار القدرات الذى عقدته كلية السياحة والفنادق بنجاح، وجاءت نتيجة المرحلة الأولى بقبولها بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

وبالنسبة لشكوى الطالبة بعدم أحقيتها فى الإلتحاق بقسم الإعلام اأو الآثار بكلية الآداب، أكد رئيس جامعة الإسكندرية أن كل أقسام كلية الآداب متاحة لجميع الطلاب بما فيهم طلاب الدمج حال أنطباق شروط الإلتحاق بالقسم عليهم، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها من ذوي الهمم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية ذوى الهمم كلية الاداب الثانوية العامة رئيس جامعة الاسكندرية

ترشيحاتنا

سنة تأهيلية.. تفاصيل مقترح رسمي لدخول كليات القمة للحاصلين على مجموع أقل من التنسيق

المشاط تبحث الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية-الليبية المشتركة

وزيرا النقل والسياحة يبحثان وضع الآلية النهائية لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت

وزيرة التجارة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات

من 3 لـ 20 ألف جنيه.. الجونة السينمائي يفتح باب الحضور الجماهيري لدورة 2021

الأوقاف: مبادرة "حياة كريمة" تحقيق وتطبيق عملي للسلام والأمن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

الإسكان: آخر فرصة لحجز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" الخميس

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

فيديو

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ