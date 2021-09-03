حقوقية: أتمنى إدراج ذات الإعاقة ضمن قضايا وحدة حماية المرأة

عبرت داليا عاطف خبير ومتخصص في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء وحدة «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف».

الوحدة انتصار عظيم للمرأة المصرية

وأضافت «داليا » في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن القرار يعد انتصارا عظيما للمرأة المصرية وهذا ما عهدناه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد الوحدة تدخل سريع لقضايا العنف التي تستلزم تحرك السرعة في الاجراءات، واعظم ما في القرار هو تجمع كافة الجهات المعنية وهذا يؤكد على فاعلية عمل الوحدة وتنفيذها لاستحقاقات الخاصة بمناصرة المرأة ودعمها في الدستور المصري والقوانين المعنية، الى جانب تشجيع المتضررات من النساء على تقديم البلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدها، والمساهمة في تيقنها على استرداد حقوقها، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

زيادة العنف ضد المرأة

وأكدت «داليا» على أن الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير والشكاوى زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة ذات الاعاقة ، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة ذات الإعاقة إلى جهد كبير لحلها من خلال متخصصين في العمل على هذا الملفو تجمع تلك الجهات للعمل على حقوقها ، لذلك فخطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث أنها «تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتوفر حلول للمتضررات.