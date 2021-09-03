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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تُعلن عن استئناف رحلاتها إلى الكويت.. الأحد القادم

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أن الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار  ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner  والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسع لعدد 309 مقعد.

وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج B737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com  ومكاتب مصر للطيران و وكلاء السياحة حول العالم و مركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

أما بالنسبة لعملاء مصر للطيران الذين قاموا بشراء تذاكرهم مسبقًا والراغبين في تغيير موعد سفرهم، يمكنهم زيارة مكاتب مصر للطيران و وكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 داخل مصر.

من الجدير بالذكرأنه يجب علي جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج "شلونك" عند الوصول إلى دولة الكويت.

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