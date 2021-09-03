متى يتحول العنصر الغذائي لمادة سامة بالجسم.. استشاري يوضح

قال الدكتور بهاء ناجي ، استشاري التغذية ، إنه ولابد أن يكون هناك تكاملا بين الحمية الغذائية وما يعانيه الشخص من أمراض أخرى ، ومدى المجهود البدني اليومي .

وأوضح الدكتور بهاء ناجي ، خلال لقاءه لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن المواد الغذائية تتحول لمواد سمية في حالة عدم احتياج الشخص لها ، واتباعه لنظام غذائي غير متناسب معه .

وأشار " ناجي " إلى أن ريجيم " الكيتو دايت " يتسبب في بعض الحالات لفشل في الكبد ، في حالة أن الشخص يعاني من مشكلات في الكبد ، معقبا :" بياخدوا نظام غذائي من النت من غير اللجوء للأطباء " .

واستطرد : لابد من فقدان الوزن على طريقة الهرم الغذائي المتكامل ، وازاحة أية عنصر غذائي ، تتسبب في نقص الفيتامينات ، وتقليل كفاءة جهاز المناعة.

واردف: طبق السلطة أساسي في تقوية جهاز المناعة لما يحتويه من خضروات ، وفيتامينات ، وسوائل .