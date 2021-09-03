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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو باللجنة العليا لـ الضمور العضلي يكشف أعراض المرض عند الأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لـ الضمور العضلي، عن كيفية اكتشاف أعراض الضمور العضلي لدى الأطفال؛ موضحا أن من ضمن تلك الأعراض قبل سن الست شهور، صعوبة تحريك الرقبة، وصعوبة البلع، وأن يكون جسم الطفل رخو ، مشددا على أهمية اكتشاف المرض بشكل مبكر ، مما يساعد على سهولة العلاج.

وأوضح الدكتور هاني طاهر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عدد الحالات المسجلة لدى الدولة 180 حالة ، منهم 44 حالة تحت سن العامين قابلين للعلاج أسرع، وجاري الإسراع في علاجهم .

ولفت " طاهر" إلى أن عدد المترددين على المستشفيات بالمحافظات من أصحاب حالات الضمور العضلي ، وصلا لأكثر من 3635 حالة ، ويتم تصنيفهم من قبل الاستشاريين حسب نوع الضمور، وفتح ملفات لهم، وإجراء التحليل الجيني لهم.

وتابع : العلاج المتوفر حاليا لمن هم دون سن السنتين، موضحا أهمية الكشف المبكر لاكتشاف المرض.

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