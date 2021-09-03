وزيرا النقل والسياحة يبحثان وضع الآلية النهائية لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت

عقد وزيرا النقل المهندس كامل الوزير ووزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.



وذكرت وزارة النقل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت إليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية (النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية، على أن تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الاستراتيجية.



وتتضمن بنود الاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، وتحديث الخرائط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة، مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت، ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.



وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحري) هي الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.