تتنوع الاشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية الاختيار الافضل منها لذا تحرص الهيئة العامة الاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلفة اشكالها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين .
وحرصت هيئة الاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة لتشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وساهمت هذه التيسيرات التى أعلنتها هيئة الاستثمار و المناطق الحرة فى حصول المستثمر كل مستندات تأسيس شركته في إجراء واحد خلال يوم عمل واحد.
ويوضح موقع "صدى البلد " الخطوات المطلوبة لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة.
الخطوة الاولى تتضمن المستندات التالية :
صور بطاقة الشركاء المصريين او جوازات السفر للاجانب ،شهادة باسم مراقب حسابات الشركة، توكيلات تتيح لوكيل الشركة انهاء اجراءات التأسيس بالاضافة الى توقيع الكترونى سارى.
الخطوة الثانية :
يتم التوجه بتلك المستندات الى محامى التأسيس بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة حيث يتولى فحص الاسم التجارى للشركة و انهاء اجراءاته نيابة عن المستثمر و مراجعة المستندات المطلوبة للتأسيس.
الخطوة الثالثة :
من خلال النظام الالكترونى سيتم اصدار عقد تأسيس الشركة و كافة النماذج لتوقيعها جميعا الكترونيا من الشركاء او وكيلهم.
الخطوة الرابعة :
تسديد كل رسوم التأسيس بما فيها رسوم شهادة عدم الالتباس من خلال البطاقة الائتمانية.
الخطوة الخامسة:
فى نهاية يوم العمل سيتم استلام
1-صورة طبق الاصل من عقد و شهادة تأسيس الشركة
2-السجل التجارى للشركة
3- البطاقة الضريبية للشركة
4-شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقا لاحكام قانون 67 لسنة 2016
5-الرقم التأمينى للشركة
6- صحفية الاستثمار
ويكون إصدار الدفاتر الخاصة بالشركات في صورة رقمية بشكل أساسي ويتم اعتمادها الكترونيا من خلال التوقيع الإلكتروني ويحق للشركة الاستغناء عن الدفتر الورقي.
كيف تؤسس شركتك خلال يوم واحد.. اعرف التفاصيل
تتنوع الاشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية الاختيار الافضل منها لذا تحرص الهيئة العامة الاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلفة اشكالها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين .