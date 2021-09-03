بدء أعمال الصيانة لأرض ملعب كرة القدم باستاد الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدير عام استاد الإسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق بالبدء الفوري فى أعمال الصيانة الشاملة لارض ملعب كرة القدم بالاستاد استعدادا للموسم الرياضى القادم والذى من المتوقع أن يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم ، وذلك عقب الانتهاء من مباريات الموسم الرياضى 2021/2020 .

وقال الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام الاستاد أنه تم إقامة 50 مباراة خلال الموسم الماضي منهم 16 مباراة خلال شهر أغسطس فقط، كما تم استضافة عدد 18 فريق رياضى، مضيفا أن أهم اعمال الصيانة تشمل رفع كفاءة ارض الملعب النجيل الطبيعى، ورفع كفاءة شبكة صرف الأمطار الخاصة بالملعب، ورفع كفاءة، غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام ورفع كفاءة ودهان المقصورة الرئيسية.

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وأكد عبدالرازق أنه ملتزم بتكليفات اللواء محمد الشريف بالانتهاء من جميع تلك الاعمال قبل بداية مباريات الدورى الممتاز لموسم 2022/2021 والمتوقع أن يبدأ خلال الاسبوع الأول من شهر اكتوبر مما يعد تحديات كبيرا، وخاصة أن أمامنا 30 يوم فقط للانتهاء من جميع الاعمال.

هذا وقد وشدد الشريف علي ضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لأرض الملعب لظهوره بما يليق بمكانة استاد الإسكندرية وتاريخه العريق.