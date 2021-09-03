عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الوحدة الجديدة تضمن حماية حقيقية للمرأة من جميع أشكال العنف

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

أشادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف مكونة من وزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمراة والأمومة والطفولة. 


وقالت النائبة سناء السعيد، في تصريحات صحفية، إن الوحدة الجديدة ستضمن حماية حقيقية للمرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك دعم نفسي ومعنوي ومادي ومكان إيواء لضمان حمايتها وتشجيعها علي الإدلاء بما تعرضت له من عنف، وتكليف جميع الجهات المعنية لحمايتها والدفاع عنها.

 


وأضافت: "كل التقدير لصدور هذا القرار الذي يضمن دعم وحمايه للمرأة".


وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.


ونص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

العنف مجلس الوزراء مجلس النواب المجلس القومى للمرأة التضامن

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: السلام الحقيقي يكون بصفاء النفس مع الإنسان والحيوان

سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم الجمعة 3-9-2021

أبل في شراكة مع تويوتا لإنتاج أول سيارتها الكهربائية الأولى 2024

شاهد| جهود مضنية لشفط مياه الصرف بالتجمع.. وانتشال السيارات الغارقة

محمد بن راشد: استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول الخدمات فى 30 جهة حكومية

شاهد.. المران الأخير لـ منتخب مصر قبل السفر إلى الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

فيديو

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ