إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبالقرب من كمين رشيد.

وجري نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد رصدت وقوع حادث تصادم علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة وبالقرب من كمين رشيد الحدودي بين محافظة كفر الشيخ، والبحيرة.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف من تمركزات الطريق الدولي الساحلي، إلي موقع البلاغ ليجري نقل المصابين إلي مستشفى رشيد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين حالتهم مستقرة، وجميع المصابين حالتهم مابين كسور وكدمات وسحجات متفرقة ويخضعون للعلاج بمستشفى رشيد المركزي تحت إشراف الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة.