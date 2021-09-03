شاهد.. المران الأخير لـ منتخب مصر قبل السفر إلى الجابون

خاض منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري التدريب الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر اليوم لمواجهة الجابون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأول، القاهرة، عصر اليوم الجمعة، متجهة إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر الوطني، مع الجابون، يوم الأحد المقبل، بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفازت مصر على أنجولا، بهدف دون رد، أول أمس الأربعاء، في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.

يذكر أن منتخب الجابون، خسر أمام ليبيا، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

وتأكد غياب كلا من رمضان صبحي، بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني، ومحمد النني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة ودية مع فريقه آرسنال

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح .

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