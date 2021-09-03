نشرة المرأة والصحة|أماكن الدود الأسود في البيت.. اكتشف أضرار ألعاب الفيديو على الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أماكن الدود الأسود في البيت للتمكن من معرفتها قبل استخدام مبيد الحشرات حتى يستطيعوا القضاء عليها نهائيا.

تساهم معرفة أماكن الدود الأسود في البيت بشكل كبير في القضاء عليه بشكل أسهل وأسرع ومنع تكونه مرة أخرى من خلال الحفاظ على جفاف هذه الأماكن وتنظيفها بشكل جيد جدا.



وتلعب معرفة أماكن الدود الأسود في البيت قبل رش مبيد الحشرات، دورا كبيرا في التمكن من التخلص منه بشكل نهائي حيث أن المخابئ التى يتواجد فيها.



نعرض لكم فيما يلي أهم أماكن الدود الأسود في البيت للتمكن من القضاء عليه بشكل نهائي، وفقا لما جاء في موقع “ myhomemyglobe” .

تحدث النوبة القلبية التي تسمى أيضًا احتشاء عضلة القلب ، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وكلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

يعتبر مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية، السبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

أثار إعلان الصين بتحديد وقت ممارسة ألعاب الفيديو للأطفال، ضجة كبيرة فى العالم حيث جعلت الوقت المسموح به لا يتجاوز الـ 3 ساعات، وذلك لحماية الأطفال من أضرار إدمان ألعاب الفيديووالألعاب الإلكترونية.

نرصد لكم فيما يلي أبرز أضرار ألعب الفيديو على الأطفال وفق أحدث الدراسات العلمية

أظهرت دراسة نشرت في المجلة العلمية نيتشر في عام 1998 أن ممارسة ألعاب الفيديو تطلق الدوبامين الناقل العصبي الذي يمنحك شعورًا بالرضا، كانت كمية الدوبامين المنبعثة أثناء ممارسة ألعاب الفيديو مماثلة لما لوحظ بعد الحقن في الوريد للعقاقير المنشطة الأمفيتامين أو الميثيلفينيديت.

ترغب النساء في معرفة أنواع فواكه مفيدة للأم المرضعة للاستعانة بها خلال فترة إطعام الطفل بحليب الثدي حيث تحتاج للحصول على قدر كبير من العناصر الغذائية ومعظمها يتوفر في الفواكه بشكل طبيعي.

ومن أهم الأسباب التى تجعل النساء يرغبن في التعرف على فواكه مفيدة للأم المرضعة لأن مذاقها لذيذ وخفيفة على المعدة كما أنها تحافظ على رشاقة الجسم ولا تسبب زيادة فى الوزن.

ومن الأسباب الأخرى التى تدفع النساء للبحث عن فواكه مفيدة للأم المرضعة هو عدم بذل أى جهد فى تحضيرها فهى سهلة التحضير ولا تحتاج سوى الغسل والتقشير.

ويجب على كل امرأة أن تعرف أهم فواكه مفيدة للأم المرضعة وأن تحرص على تناول أى نوع منها يوميا مع الحرص على التنويع بينهما حتى تحمى الجسم من الهبوط والضعف.

تشهد البلاد خلال هذه الأيام أرتفاع ملحوظ في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، فلا يعرف الكثير من الأشخاص كيفية التفرقة بين الإصابة بنزلات البرد و الإصابة بـ كورونا.

في حين أن نزلات البرد وفيروس كورونا يمكن أن تسبب أعراضًا متشابهة ، فتعتبر الحمى من أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا ، وهي نادرة الحدوث لدى الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

يسبب مرض فيروس كورونا أيضًا أعراضًا متنوعة أكثر من نزلات البرد ، كما أنه يزيد من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة.

نعرض لكم من خلال هذا التقرير الاختلافات بين أعراض نزلات البرد و فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.