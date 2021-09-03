الوحدة المحلية لقرية "سمادون": الأهالي مش مصدقين إن أحلامهم في حياة كريمة بقت واقع

قال سعد رجب رئيس الوحدة المحلية لقرية " سمادون " بمحافظة المنوفية ، إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة تطوير الريف المصري، وشهدت القرية تطوير في مجال التعليم وإنشاء المدارس، بالإضافة للتطويرات في مجال الصحة .

وأضاف سعد رجب ، خلال لقائه لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن نسبة الانتهاء من تطوير قطاع المدارس وصل لـ 90% ، حتى الأن ، متابعا : " جناحات التعليم كانت مطلوبة لتقليل عدد الطلابفي الفصول " .

وأشار إلى أن التوسع في انشاء المدارس كان حلم من احلام أهالي القرية ، بعد أن كانوا يترددون على مدارس من قرى بعيدة عنهم .

واستطرد: حلمهم اتحقق ومكنش متخيلين أن كل ده يحصل في فترة قصيرة جدا، ومش مصدق أن أحلامه بقت على أرض الواقع.

ووجه وزير الأوقاف -خلال لقائه بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور محمد أبو حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية في ديوان عام المحافظة ، في إطار مشاركة الوزير في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام، كما يأتي في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة- الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته واهتمامه بتحسين أحوال الأئمة الدعوية والمالية.



وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل الدءوب الجاد على تكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين يكون قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف.