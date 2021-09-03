كلوب يكشف عن مشكلته الوحيدة مع ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مشكلته الوحيدة مع الريدز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو”: ما أفعله مع ليفربول متعة لا تصدق، أنا أستمتع به كثيرا".

تابع يورجن كلوب:" المشكلة الوحيدة هي أنه في عملي، ليس لديك أي وقت للراحة، ولا فرصة للتوقف.

أضاف كلوب :" هل سأستمر على هذا الحال حتى الشيخوخة!".

وعن إمكانية تمديد مع ليفربول، أجاب كلوب :" لا فائدة من مناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي، لدي عقد طويل مع الريدز".

وينتهي عقد يورجن كلوب مع نادي ليفربول، في عام 2024.



محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

في سياق آخرـ علن نادي ليفربول، اليوم، الجمعة، قائمة المرشحين للفوز لجائزة أفضل لاعب في الفريق، عن شهر أغسطس الماضي، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وينافس محمد صلاح، 17 لاعبا، على جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول، عن شهر أغسطس الماضي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح - تياجو ألكانتارا- ألكسندر أرنولد - أليسون بيكر - إليوت - فابينيو - فيرمينو - جوميز - فان دايك - هندرسون - جوتا - نابي كيتا - ساديو ماني - ماتيب - ميلنر - تشامبرلين - روبرتسون - كوستاس.

وخاض ليفربول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، في شهر أغسطس الماضي، حيث تفوق على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وعلى بيرنلي 2 - 0، بينما تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله.

وتألق محمد صلاح في ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال شهر أغسطس، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويحتل ليفربول المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط.

يذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة حاليا، بسبب أسبوع الفيفا.