نشرة البرلمان| تعديلات مرتقبة لزيادة إيجار المحلات.. وإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية:

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة



جبالي يشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لـ رؤساء البرلمانات



إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون



توقعات بعودة العمرة قريبا.. إجراءات جديدة تنتظر المعتمرين المصريين



برلماني يطالب الحكومة بإجراءات مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا



برلماني: تطعيم 60% من المصريين يخلق مناعة مجتمعية ضد كورونا

