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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة البرلمان| تعديلات مرتقبة لزيادة إيجار المحلات.. وإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

نشرة البرلمان
نشرة البرلمان

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية:

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة
 

جبالي يشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لـ رؤساء البرلمانات
 

إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون
 

توقعات بعودة العمرة قريبا.. إجراءات جديدة تنتظر المعتمرين المصريين
 

برلماني يطالب الحكومة بإجراءات مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا
 

برلماني: تطعيم 60% من المصريين يخلق مناعة مجتمعية ضد كورونا
 

برلمان الحكومة كورونا صدى البلد زيادة الإيجار

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