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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان: 7 أهداف أساسية لبرنامج الأسواق والمنشآت المالية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن برنامجي الأسواق المالية والبورصات FMI  ، BIS "نظم معلومات الأعمال"، للعام الدراسي 2020-2021 ، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور امانى فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة. 

 

و صرحت الدكتورة أماني فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة أن الدراسة بالبرنامج مزيج فريد من أهم وأكثر المقررات الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا في المجال المالي، وقد روعي في هذا المزيج أن تكون كافة المقررات جامعة شاملة بين الأسس والنظريات العلمية والمعارف الأكاديمية، إلى جانب المهارات التطبيقية والعملية لتلك الموضوعات مع الأخذ فى الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل في مجالات المال والأعمال بشكل خاص بالإضافة إلى احتياجات منظمات الأعمال الاقتصادية بشكل عام.

 

ويتميز برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالآتي:


1.يقدم تخصصاً فريداً فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.


2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.


3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة للطلاب.


4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.


5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.


5. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.


6. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.


7. توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

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خريج البرنامج تكون الفرص متاحة للعمل فى المجالات التالية " المصارف والبنوك - البورصة والأسواق المالية - شركات التأمين - شركات الوساطة فى الأوراق المالية - إدارة المحافظ المالية - التحليل المالى والفنى - المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى التمويل والاستثمار وتقييم الأصول والشركات - الإدارات المالية لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والصحية… "

كلية التجارة إدارة الأعمال FMI نظم معلومات الأعمال عميد كلية التجارة

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