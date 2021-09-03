انتصار.. القومي للمرأة: وحدة حماية المعنفات نتيجة جهود المجلس لسنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

أهداف الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

الهدف من إنشاء الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

الجهات المشاركة في الوحدة



ونص القرار على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

الوحدة نتيجة جهود المجلس القومى للمرأة لسنوات

قالت الدكتورة سهام جبريل، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، أن "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " هى نتيجة جهود مكثفة للمجلس منذ عدة سنوات ،وهو إضافة جدية لدعم وحماية المرأة، وتلبية لمطلب هام يحقق مظلة الحماية للمرأة المعنفة .

وأضافت “جبريل” فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المجلس سعي لتحقيق مظلة الحماية للمعنفة حتى ظهر هذا الكيان ليحقق أمل المجلس، وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس هي أحد الجان المتخصصة في ذلك والتي أولت اهتمام كبير بذلك تحقيقا لاستراتيجية المجلس من خلال محور الحماية للمرأة الذي يحقق لها حالة من الأمن والأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي ويؤكد دور المجتمع والجهات المسؤليه لتحقيق هذا المناخ الأمن لكافة أفراد

وعبرت "مقررة لجنة المحافظات بالقومى للمرأة “ عن سعادتها وفخرها بقولها ”في الحقيقة ارفع القبعة وأثنى على ذلك القرار وأوجه تحية كبيرة لرئيس مجلس الوزراء الذى أصدر قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، لأنه قرار تاريخي متسق وملائم مع كافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأكدت أن القرار راعى عدة أمور منها:



١-الهدف الاساسى من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

٢- ويقوم دور الوحدة على تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.



٣- يسمح نموذج الوحدة المجمعة بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا في الأحوال المقررة قانونا .



٤- تضم الوحدة عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام ٥- المشرف العام تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية ويعد تقارير عن اعمال الوحدة يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء

المرأة تعيش عصرها الذهبى

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أحلام حنفى، مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ينتصر لها دائما ويحرص على أن يعطيها حقوقها كاملة فى جميع المجالات.

وأضافت "حنفى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن بهذه الوحدة كل المعنفات سيجدون الحلول لمشاكلهم ويجدون أماكن يقيمون بها بعد التعنيف، وبهذا تنتهى المشاكل المنتشرة على السوشيال ميديا.

وأشارت أن المرأة أخذت بهذه الخطوة حقوقها وعليها أن تعطى الحقوق التى عليها لكل من حولها سواء زوجها وأبنائها وأسرتها وأصدقائها وحتى العاملين معها ليعود السلام للأسر المصرية

عبرت داليا عاطف خبير ومتخصص في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء وحدة «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف».

الوحدة انتصار للمرأة المصرية

وأضافت «داليا » في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن القرار يعد انتصارا عظيما للمرأة المصرية وهذا ما عهدناه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد الوحدة تدخل سريع لقضايا العنف التي تستلزم تحرك السرعة في الإجراءات، وأعظم ما في القرار هو تجمع كافة الجهات المعنية وهذا يؤكد على فاعلية عمل الوحدة وتنفيذها لاستحقاقات الخاصة بمناصرة المرأة ودعمها في الدستور المصري والقوانين المعنية، إلى جانب تشجيع المتضررات من النساء على تقديم البلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدها، والمساهمة في تيقنها على استرداد حقوقها، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

زيادة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة



وأكدت «داليا» على أن الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير والشكاوى زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة ذات الإعاقة ، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة ذات الإعاقة إلى جهد كبير لحلها من خلال متخصصين في العمل على هذا الملف تجمع تلك الجهات للعمل على حقوقها ، لذلك فخطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث أنها «تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتوفر حلول للمتضررات.

قرار تاريخى يضاف لمكتسبات المرأة

أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، الذي يهدف الى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن.

ووصفت هذا القرار، بالقرار التاريخي، قائلة: «إنه يعد الأول في مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها».

وأضافت أن «المرأة المصرية تخطو إلى الأمام في عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات في ظل قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدورها في المجتمع، وتمكينها في جميع المجالات.