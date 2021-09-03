أبناء سموحة من ذوي الهمم أوائل بطولة الجمهورية لـ تنس الطاولة

حقق فريق نادي سموحة لذوي الهمم المراكز الأولى في بطولة الجمهورية الأولى لتنس الطاولة، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في نادي مدينة ناصر بالقاهرة والتي استمرت 3 أيام.



حقق البطل أحمد عصام المركز الأول في البطولة في فئة التوحد فوق 20 سنة، والبطل رامي خالد المركز الثاني في الفئة ذاتها، بينما حصل زياد طارق على المركز الثاني في فئة التوحد تحت 20 سنة، وفارس وليد حصل على المركز الثالث في الفئة ذاتها، وحققت اللاعبة فريدة طارق المركز الثاني توحد تحت 16 سنة، وفي فئة داون فوق 20 سنة حصل كل من اللاعب حامد محمد على المركز الثاني، وهنا علي على المركز الخامس.



وفاز اللاعب يحي حسن في فئة القصور الذهني تحت 20 سنة على المركز الأول، ولؤي علي على المركز الثاني بنين، ومريم رمضان على المركز ذاته بنات.



أما في فئة داون تحت 20 سنة فقد ذهب المركز الثاني للاعب يوسف شريف، وحصد إسلام صالح المركز الخامس في فئة الفكري فوق 20 سنة.



وتقدم المهندس محمد فرج عامر بالتهنئة للجهاز الفني بالنادي متمثلاً في الدكتورة فاطمة فوزي عبدالرحمن والكابتن محمد صقر، وجميع المدربين واللاعبين، مؤكداً دعمه المستمر لجميع أبناء النادي من ذوي الهمم، وتوفير كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم التي توفر عليهم تحقيق المراكز الأولى دوما.



ويضم الجهاز الفني للفريق الدكتور محمد توفيق، والمدربين أحمد عبدالمنعم، حسن بركات، كابتن خالد فيطر، وإسلام صقر حسين صبحي، والكابتن رقية طارق وكلا من الإداري كابتن محمود سامي والكابتن فتحي حسن.