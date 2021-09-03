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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بميدان الجلاء وشوارع النيل والبحر الأعظم

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الاعمال بمشروع تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.  


وجه محافظ الجيزة ،رئيس حي الدقي بضرورة التنسيق مع ملاك العقارات للتعاون في طلاء عقاراتهم المطلة علي الميدان لكي يتكامل المظهر الجمالي للمنطقة بالكامل .


كما تفقد محافظ الجيزة الحالة العامة بشوارع النيل والبحر الأعظم الجاري تطويرهم مؤكدا علي رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال للانتهاء منها .


رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

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محافظ الجيزة اخبار المحافظات اخبار الجيزة حي الدقي تطوير ميدان الجلاء هيئة النظافة والتجميل

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