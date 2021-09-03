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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظفين في الإسكندرية بتهمة إهدار4 ملايين جنيه

صدى البلد

قررت نيابة الجمرك حبس موظفين من مسئولي الإعلانات بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التسبب في إهدار4 ملايين و500 ألف جنيه. وذلك بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019.

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جاءذلك بعد مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات بها.

يأتي هذا في إطار محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل أحياء محافظة الإسكندرية، وبعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بإحالة أي مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه في إهدار المال العام إلى النيابة العامة.

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