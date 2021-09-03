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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في تطعيم الطلاب القدامى ضد كورونا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت جامعة المنصورة البدء غدا السبت فى تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا  التى تقوم الجامعة بتنفيذها لتطعيم منتسبى الجامعة من مختلف  القطاعات  لتطعيم  الطلاب القدامى والجدد  بعد اعلان جداول التطعيم تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، اشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

تم استلام التطعيمات من خلال مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوزارة الصحة تحت اشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وتتضمن  خطة التطعيم ضد فيروس كورونا اعلان الجامعة عن بدء تطعيم طلاب الجامعة ضد فيروس كورونا وذلك بعيادات الكليات بالجامعة،  والبالغ عددها 18 كلية.

 وعلى الطلاب متابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد التطعيم،  البدء في تطعيم الطلاب القدامى بالكليات بعد اعلان جداول التطعيم ، تطعيم الطلاب المستجدين أثناء الكشف الطبي.

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