عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يستعرض رشاقته في القفز بفيديو جديد.. شاهد

عصام الحضري
عصام الحضري

نشر عصام الحضري لاعب الأهلي السابق، فيديو جديد أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ويستعرض عصام الحضري رشاقته في القفز فوق مستوي عالي من الأرض، اثناء اداءه لبعض التمارين الرياضية الأخري.

 

جدير بالذكر انه تعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.
 

وعلم صدى البلد أن زوجة عصام الحضري أصيبت ببعض الإصابات الطفيفة بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات في السيارة.

 

وقال عصام الحضري لموقع صدى البلد، إن زوجته بخير حال لا يوجد ما يدعو للقلق ولكن الرعاية الطبية لها الأهم في الوقت الحالي، ولابد من وجود بعض الاهتمام.
  

وعن تفاصيل الحادث أكد الحضري أن، السيارة انجرفت بشكل سريع بسبب وجود رمال على الأسفلت مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة وارتطامها بأحد السيارات الواقفة.

 

وكان قد شارك عصام الحضري لاعب الأهلي السابق فيديو قديم له من كأس العالم مع المنتخب المصري كانت نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
 

وكتب عصام الحضري عبر تويتر، قائلا: كل الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الاهتمام والتقدير الدائم".
 

عصام الحضري لاعب الأهلي السابق التمارين الرياضية صابرين زوجة عصام الحضري زوجة عصام الحضري

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. شاومي تزود سلسلة Redmi 10 بإصدار جديد ومميز

أبرزها طلاء الأظافر.. 5 حيل تُستَخدم وقت الطوارئ داخل السيارة

الإسكان: مصر تخطط لتحلية المياه لـ 50 سنة قادمة.. فيديو

نشاط موسع لـ الرئيس السيسي عربيًا ودوليًا ومحليًا في أسبوع| تقرير فيديو

الإسكان: تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه تقدر بـ 135 مليار جنيه

بعد توقف أكثر من عام.. الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الأحد المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

خلعوا قناع المروءة| مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ