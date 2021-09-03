الإغلاق المؤقت وطويل الأمد| مصلى سيدات السيدة زينب .. ورجال مسجد عمر بن الخطاب.. الأوقاف تعلن 15 ضابطًا وحملات تفتيش لمواجهة كورونا

15 ضابطاً وحملات تفتيش لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف: من يحب بيوت الله يلتزم

القطاع الديني: مهمتنا الحفاظ على سلامة الأبدان ووقايتها

الغلق المؤقت وطويل الأمد .. شعار اتخذته وزارة الأوقاف لمواجهة التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بعد رحلة معاناة في العبور بمساجد وروادها حقبة الغلق وتعطيل الصلوات اليومية والجمع خلال العام الماضي، إلى الفتح بضوابط صحية وشرعية من بينها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص وغلق دورات المياه تجنباً لأي عدوى محتملة بين صفوف المصلين.

ومع تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الوقائية التي حددتها الوزارة منذ عودة الصلاة إلى المساجد بعد تعليقها 90 يوماً، ومنذ منتصف مارس 2020، قررت وزراة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مصلى سيدات مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بمحافظة القاهرة، ومسجد عمر بن الخطاب بمحافظة المنوفية.

التعهد الكتابي شرط عودة المساجد المغلقة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز القائم بأعمال رئيس القطاع الديني، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المساجد غير المنضبطة والملتزمة بالإجراءات المتبعة منذ عودة الصلاة في ظل الجائحة انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية في الحفاظ على سلامة الأبدان والوقاية من خطر الإصابة والعدوى بالفيروس، مشيراً إلى أن أي مسجد يضبط سيتم غلقه على الفور على أن يحول المسؤولين عنه للتحقيق، ولن يتم فتحه إلا بتعهد من رواد المسجد.

وأشار القائم بأعمال القطاع الديني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الوزارة ستبدأ من الغد في حملات تفتيش على مستوى الجمهورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق دورات المياه وذلك بموجب تكليف من الوزير الدكتور محمد مختار جمعة للمديريات المختلفة.

15 ضابطاً للصلاة بالمساجد

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحذيراً بشأن ضوابط الصلاة في المساجد في ظل جائحة كورونا، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل المساجد، وأثناء الصلاة.

وقال الوزير في مقطع فيديو بثه عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فعليه أن يلتزم بالتعليمات لكي تظل المساجد مفتوحة"، مؤكداً أهمية المحافظة على النفس والوطن والمجتمع كله بالالتزام بالإجراءات سواء داخل المسجد أو خارجه.

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بـ 15 شرطاً لفتح المساجد وأداء الصلوات الخمس بها، كالتالي:

1. ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

2. اصطحاب المصلی الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. عدم فتح دورات المياه.

5. عدم فتح الأضرحة.

6. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

10. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

11. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

12. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

13. تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

14. التنبيه مشدداً على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم.

15. غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائياً إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

غلق مؤقت

اتخذت وزارة الأوقاف، اليوم، قراراً بشأن عدد من المساجد، تحسباً لأي عدوى خاصة في ظل دخول مصر الموجه الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت بغلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها لحين إشعار آخر، وآخر بغلق مسجد عمر بن الخطاب لحين أخذ تعهد كتابي من رواده بالانضابط.

وقرر القائم بأعمال القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي مدينة الشهداء محافظة المنوفية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية الأوقاف بالمنوفية، والتي أفادت عدم التزام المصلين بالضوابط الوقائية التي سبق الإعلان عنها.

وشددت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم،على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

غلق طويل الأمد

كما قرر القائم بأعمال رئيس القطاع الديني، غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمحافظة القاهرة لحين انتهاء ظروف كورونا، وذلك بناء على تقرير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة.

ضوابط الصلاة للسيدات

حددت وزارة الأوقاف في وقتٍ سابق عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات من بينها:

1- أن تكون مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة.

2- يشترط ملائمة المكان وأن يكون تحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

3- مراعاة جميع الضوابط الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى والالتزام بعلامات التباعد.

4- عدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

5- عدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر.

6- يشترط للفتح في جميع الصلوات من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.