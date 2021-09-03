عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علاج وسواس الطهارة ..الإفتاء تضع روشتة شرعية |فيديو

علاج وسواس الطهارة
علاج وسواس الطهارة

علاج وسواس الطهارة 

أوضح الدكتور أحمد ممدوح  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على الذين يعانون من وسواس الطهارة اتباع الخطوات التالية  لـ علاج وسواس الطهارة للتخلص من هذا الإبتلاء وهي :

 

 الاستعانة بالله عز وجل وأن تطلب منه ان يرفع عنها هذا البلاء بقلب حاضر ، أن تخالف نفسها ولا تتبعها في كل ما تشعر به ،تكثر من الاستعانة  بالله تعالى باسمه المقسط بياء النداء اي "يا مقسط" وهو سر من أسرار الدعاء.

 

 وأوضح من خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس على« قناة الناس» أن الدين يسر في مسائل علاج وسواس الطهارة  وأوضح القواعد التي إذا سار عليها الفرد سيتجنب مسألة الوسواس وهي أولا أن "اليقين لا يزول بالشك "أي انه اذا كان الفرد متقين ان الشيء  طاهر ولكن تشكك من عدم طهارته فهذا لا يثبت انه نجس ويكون الشيء طاهر .

 

وأشار الي  قاعدة "الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف " مثلا اذا كان هناك كلب نجس وأنت لمست الكلب على ظهر وهو لا يوجد به شيء ويدك في حالة طهارة أيضا فهذا لا يبطل الطهارة موضحا أن بن عمر «رضى الله عنه» كان يمشي فوق الروث وهو جاف بقدمية عاريتين وذلك طبقا للقاعدة .

وأكد أن الوسوسة دئما ما تأتي من الشيطان والشيطان لا يدفع الإنسان للعمل الصحيح ولا يريد مصلحته فبالتالي اتباعه يترتب عليه ضرر وليس نفعا فلا بد من مخالفة النفس في هذه الأمور لان هذا يجيل المرض الحسي وعادة ما يستخدمه الشيطان ليجعل الانسان يزهد في العبادة ويؤدي به الى حالة من الاكتئاب.   

الوسواس  مرض ام ابتلاء؟

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوسواس أمر يبتلى به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.

وأوضح أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.

 

متى نذهب للطبيب؟

ونوه بأنه فى بعض حالات الوسواس القهري يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاجا فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هي همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، مشيرًا إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.

 

وأكد أنه لا يستطيع مخلوق في الأرض ولا في السماء أن يمنع رحمة الله عز وجل من النزول، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)» سورة فاطر، أما بالنسبة للجهة التحتية فهي محظورة أيضًا على الشيطان، لأن الإنسان إذا سجد لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده وقال يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.

علاج وسواس الطهارة علاج وسواس الطهارة والنجاسة الوسواس في الطهارة من البول الوسواس القهري في الطهارة الوسواس مرض أم ابتلاء

ترشيحاتنا

هبة جمال الدين توضح مفهوم السلام الإبراهيمي وخطورته على الدول العربية

تصفيات المونديال .. نيجيريا تفوز على ليبيريا وموريتانيا تخسر من زامبيا

بتصميم أكثر شراسة .. كيا تكشف النقاب عن سبورتاج 2022

لمستخدمي أندرويد وآيفون في مصر.. واتساب يضيف ميزة جديدة طال انتظارها

وزنها 90 كيلو.. مزارع صيني ينتج أكبر بطيخة في العالم

حكم هجر الزوج لـ زوجته ؟ ..الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين .. تفاصيل

خلعوا قناع المروءة| مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ