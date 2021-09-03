عوائدها كبيرة..عمرو هندي: دعم سياحة اليخوت يساهم في تنشيط القطاع وتعظيم الاقتصاد

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إن الدولة المصرية تسعى لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك بالقيام بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، مؤكدا أن الاهتمام بهذا النوع من النشاط السياحي في غاية الأهمية؛ وذلك لأن رواد هذا النشاط من الأغنياء والصفوة السياحية، وبالتالي الاستفادة المالية ستكون كبيرة، مقارنة بالأنشطة السياحية الأخرى.

وأشاد هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن عمل التسهيلات والترانزيت لاستقبال سياحة اليخوت في مصر، منوها بأن هذا الأمر سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة المصرية وتعظيم الاقتصاد المصري، نظرا للعملة الصعبة التي سيتم دخولها من هذه السياحة.

ولفت وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى ضرورة بحث العناصر الداعمة لسياحة اليخوت في مصر، وبحث وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم التي تتمتع بظروف مناخية فريدة من نوعها وتلائم هذه السياحة، حيث أن الخيارات التي سيتم طرحها للسياح لقضاء عطلاتهم؛ متنوعة، ومن ثم جذب شرائح متعددة من السائحين.

هذا وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الإجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى.

جاء ذلك، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كل الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.