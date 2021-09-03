تصفيات المونديال .. نيجيريا تفوز على ليبيريا وموريتانيا تخسر من زامبيا

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الليبيري بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

افتتح كليتشي إيهانتشو التسجيل للنيجيريين في الدقيقة 23، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 45، مؤمنًا انتصار نيجيريا.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب نيجيريا على أول 3 نقاط له في المجموعة الثالثة وضعته في الصدارة.

يذكر أن المنتخب النيجيري يتواجد مع المنتخب الوطني المصري في مجموعة واحدة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي المجموعة الثانية خسر منتخب موريتانيا أمام نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف.