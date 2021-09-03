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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود بكر لاعب منتخب الدراجات يتعرض لحادث ويخرج من نهائي بطولة العالم

محمود بكر
محمود بكر

تعرض محمود بكر لاعب منتخب الدراجات  لحادث خلال نهائي سباق النقاط رجال في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


ومنع الحادث اللاعب محمود بكر من استكمال السباق رغم أنه كان يحتل المركز الأول في سباق الـ 25 كم  "100 لفة"،  وتم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للأشعة ومعرفة حجم إصابته وكشف التشخيص الاولي اصابته في الحوض والرقبة، مما أصاب الجماهير المتواجدة بحزن شديد وصدمة، خاصة أن إصابة محمود يكر قوية وكان اللاعب ينافس علي الميداليات الاولي في هذا السباق.

وأقيم  السباق بمشاركة 24 لاعبا بسباق النقاط 25 كم "100 لفة".

وكان محمود بكر لاعب منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات قد تصدر التصفية الأولى  لسباق النقاط 15 كم "60لفة" والتي أقيمت في القترة الصباحية برصيد 66 نقطة وهو أعلى مجموع  نقاط في التصفيتين ، وتصدر محمود التصفية بفارق كبير من النقاط عن السويسري ايمانويل فويتريش صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة بينما جاء الفرنسي جريجوري بوفريولت في المركز الثالث 48 نقطة ، كما تأهل من تلك التصفية 9 لاعبين آخرين الى جانب هذا الثلاثي ،وتأهل من التصفية الثانية للسباق ذاته 12 لاعباً .

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