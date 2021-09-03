السفير محمد العرابى: القمة الثلاثية جرس إنذار للعالم بضرورة حل القضية الفلسطينية

أشاد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، بتوقيت انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، لافتا أن العالم الآن منشغل بقضايا أخرى أثرت على مدى اهتمام بالقضية الفلسطينية التي أصبحت في آخر قائمة اهتمام العالم.

وأضاف السفير محمد العرابى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية إلى الأذهان وأعطت العالم جرس إنذار بأنه آن الأوان لحدوث تقدم سياسي في مسارها، مؤكد على ضرورة إعادة التركيز على القضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، رسائل البيان الختامي أكد على ضرورة إرضاء طموحات الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة والأسس التي من الممكن أن تقوم عليها أى حلول سياسية مقبلة، لافتا أن دول العالم يجب عليها أن تدعم وتساند القضية الفلسطينية .

