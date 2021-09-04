النائب هشام سويلم يفتتح مصنع مواسير بسرس الليان بالمنوفية ويدعم مبادرة حياة كريمة

أكد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن انه فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي ضوء الاهتمام بالشباب وفتح مجالات العمل والإنتاج وتشجيعهم على الاستثمار والانطلاق في سوق العمل إيماناً بالدور الهام لهذه الفئة كونهم عماد المستقبل.

قام النائب " هشام سويلم " بافتتاح مصنع مواسير خاص بالشباب بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية رافقه عدد من المسئولين بالمحافظة وكوادر شبابية ، مضيفاً أنه قام بمشاركة الشباب أصحاب المصنع والوقوف بجانبهم حتى تم تذليل كافة العقبات التى تواجههم ليظهر المشروع الى النور و ايمانا منه بأهمية دور الشباب القادر على المساهمة فى دفع عجلة الانتاج .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المصنع يقوم بتصنيع مواسير المياه بكافة الاحجام والاطوال المعدة للمشاركة فى المشروعات المحلية ، وقد تم التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم ادراج المنتج فى الهيئات المختلفة لفحص الجودة حتى يتسنى للمصنع ضح منتجاته فى المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.