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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي فلسطيني : نثق بالدور المصري في حل قضيتنا

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكد المختص بالشؤون الاستراتيجية والقانونية والسياسي الفلسطيني  المستشار زيد الايوبي ان الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته يثق بالدور المصري الكبير في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

 

أوضح  السياسي الفلسطيني في تصريحات ل "صدي البلد " أن  القيادة المصرية وعلى رأسها  الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي تبذل جهدا مضنيا ومكثفا لإرغام حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها بحق أهلنا في غزة ومدينة القدس المحتلة وهو ما كان واضحا من الموقف المصري الكبير الذي اعلن عنه الرئيس السيسي امس خلال انعقاد القمة الثلاثية في جمهورية مصر العربية .

 

ولفت  الايوبي الي  ان الشعب الفلسطيني بدأ يشعر بالاطمئنان على مستقبله خصوصا عندما استعادة مصر دورها ومكانتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استرداد مؤسسات الدولة من سيطرة الإخوان المسلمين الذين سعوا بكل السبل للقضاء على مستقبل مصر وربطها باجندات اقليمية مشبوهة لذلك يرى الشعب الفلسطيني بانه طالما مصر العروبة بخير اذا فان القضية الفلسطينية ومستقبلها بالف خير. 

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واعتبر الايوبي ان لقاء الرئيس محمود عباس مع  الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل هذه الظروف السياسية له دلالات كبيرة اهمها ان فلسطين ملتزمة بالعمق العربي بقيادة مصر العروبة ولن تكون الا في الخندق العربي ومع العرب جميعا صفا واحدا في مواجهة كل المشاريع التي تهدف للسيطرة على مقدرات العرب والمسلمين .

 

في سياق متصل اعتبر المستشار الايوبي ان ما تقوم به جماعة حماس من محاولات إلحاق القضية الفلسطينية بالمشروع الايراني والاردوغاني ما هو الى سعي باطل يهدف فقط للارتزاق على حساب قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

وختم تصريحاته قائلا : وهذا السعي سيفشل آجلا ام عاجلا لان شعبنا يعتبر المشروع الفارسي والاردوغاني ما هو الا ضرب من ضروب الاعتداء على الامة العربية والفلسطينيون عرب أوفياء لعروبتهم لن يخرجوا من جلدهم وان يكونوا الا مع امتهم وعمقهم العربي الاستراتيجي بقيادة جمهورية مصر العربية .

مصر إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية فلسطين

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