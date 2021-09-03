الكندي ديلان بيبيك يتوج بذهبية سباق النقاط رجال في بطولة العالم للدراجات



توج الكندي ديلان بيبيك بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق النقاط رجال ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، و التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وحسم المركز الثاني و الميدالية الفضية في السباق لاعب التشيك رادوفان ستيك ، بينما فاز بالبرونزية الروسي ميكائيل بوستارناك .

وكان لاعب منتخب مصر للدراجات محمود بكر قد شارك في هذا السباق وكان في الصدارة إلا أنه تعرض لحادث في النهائي وهو ما منعه من استكمال المنافسات رغم أنه كان يحتل المركز الاول خلال سباق الـ 25 كم "100 لفة"، وتم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للآشعة ومعرفة حجم إصابته.