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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مميزة للاعبي منتخب مصر في اليوم الأول من بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

كاراتيه
كاراتيه

انتهى اليوم الأول من فعاليات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه والتي تحتضنها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

وصعد أكثر من لاعب مصري لنهائيات البطولة واللعب على ميداليات البطولة العالمية.

وتأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب المصري لنهائي وزن تحت 75 كجم بمنافسات الكوميتيه، فيما يلعب أحمد جمال بدور الترضية لحصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 67 كجم بمنافسات الكوميتيه أيضًا، وفي منافسات وزن تحت 50 كجم سيدات، تأهل الثلاثي المصري ياسمين الجويلي وأريج سعيد وريم رمزي لنصف النهائي، كما صعد مالك جمعة لمنافسات وزن تحت 50 كجم للكوميتيه رجال.

وضمن منافسات الكاتا، تأهل منتخب الكاتا الجماعي رجال والمكون من "مصطفى غباشي - كريم أبو عيطة - إسلام حسني" إلى النهائي، كما تأهلت آية هشام في منافسات الكاتا فردي سيدات للعب على مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

وحصد الكاراتيه المصري خلال الألعاب الأولمبية ميداليتين عن طريق ذهبية لفريال أشرف في وزن فوق 61 كجم، وبرونزية لجيانا فاروق في منافسات وزن تحت 61 كجم.

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