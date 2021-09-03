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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الذكرى الـ 20 لتأسيسها.. سفارة مصر لدى الصين ضيف شرف في احتفالية منظمة شانجهاي للتعاون

السفير المصري لدى
السفير المصري لدى الصين محمد البدري

وجهت منظمة شانجهاي للتعاون الدعوة لسفير مصر في بكين د. محمد البدري ليكون ضيف شرف في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء المنظمة وعام الثقافة الخاص بها، حيث قام د. البدري بإلقاء كلمة استعرض خلالها الدور الثقافي البارز الذي لعبته مصر عبر سبعة آلاف عام من الحضارة الثرية التي ساهمت خلالها بإنجازات متميزة في كافة المجالات عزّزت من نهوض البشرية جمعاء، وحفظت لمصر مكانة تاريخية أبدية في السجل العالمي.

كما أكد د. البدري خلال كلمته على التقدير البالغ والاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقرار وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة شانجهاي للتعاون دعوة مصر كشريك حوار في المنظمة.

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هذا، وقد قام السفير د. البدري وأعضاء السفارة بافتتاح الجناح الخاص بمصر في المعرض، والذي تضّمن معروضات عدة للحضارة المصرية القديمة، وكُتيبات ومجلات تعريفية عن فرص الاستثمار والسياحة والدراسة في مصر، فضلاً عن عرض مقاطع تصويرية لمختلف المزارات السياحية والمتاحف المصرية وتقديم شرح عنها لزوار المعرض من الجنسيات المختلفة.

الصين السفارة المصرية منظمة شنغهاي للتعاون بكين اخبار العالم

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