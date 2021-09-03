موجز الاقتصاد| كبدة وسجق وجمبري على بطاقة التموين.. استيراد هذه السيارات بدون جمارك.. زيادة أسعار الأدوات المكتبية 20%

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها، ارتفاع اسعار الذهب واخر فرصة لحجز وحدة في مشروع سكن لكل المصريين2 وزيادة 20% بأسعار الأدوات المكتبية.

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة متضمنة اللحوم طازجة ومجمدة واللحوم المصنعة والأسماك المجمدة والدجاج المجمد إلى جانب السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيوت والألبان.

أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها أحد اهم الشركاء التجاريين لدولة الامارات العربية المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان السوق الاماراتي يعد أحد أهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

قال علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت بنحو 20% بسبب زيادة تكاليف الشحن البحري.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن يوم الخميس المقبل، الموافق 9/9/2021، هو آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي أعلى مستوى مقاومة 11300 نقطة مسجلا مع نهاية تداولات الأسبوع مستوى 11301 نقطة، فيما واصل المؤشر السبعيني الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة أعلى مستوى 3000 نقطة وأغلق عند مستوى 3038 نقطة.