عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي.. بعثة اليد تعود للقاهرة بعد التتويج.. وصفقة جديدة محلية

الاهلي
الاهلي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-ميكيسوني: فخور بالانضمام لـ الأهلي .. وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن.

-بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

عادت بعثة النادي الأهلي لكرة اليد إلى مصر، عبر مطار القاهرة؛ بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا علي حساب فريق وداد سماره المغربي.


-بعد الفوز بكأس الكئوس الأفريقية في اليد| الاهلي فوق الجميع يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا وجماهير نادي الأهلي هاشتاج #الاهلي_فوق_الجميع، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، لتدشين رسائل تشجيعية ودعم من أجل نادي الأهلي.

 

-رئيس سموحة يهنئ الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ومجلس الإدارة وجماهير النادي بمناسبة فوز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في نهائي البطولة والذي جرى أمس الخميس. 

 

-الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش.. تفاصيل

كشف الإعلامي يحيى حمزة كواليس انتقال محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلى مطار القاهرة النادي الأهلي التواصل الاجتماعي فرج عامر السوشيال ميديا كأس العالم للاندية صدى البلد كأس العالم محمود الخطيب نادي سموحة

ترشيحاتنا

بعد تشميع سمكري البني آدمين.. مخاطر صحية تصيب من يخضعون لهذه الجلسات

نجمات هوليوود يعارضن قانون حظر الإجهاض في أمريكا

السياحة والآثار تستكمل حملتها الدعائية للترويج للمحافظات المصرية

إبراهيم عيسى: السادات تعرض لـ38 محاولة اغتيال قبل حادث المنصة

وسط غياب الفنانين.. أشرف زكي وسيد رجب أول حضور عزاء الراحل ماهر سليم.. صور

أخبار النادي الأهلي.. بعثة اليد تعود للقاهرة بعد التتويج.. وصفقة جديدة محلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

دار الإفتاء: مسألة رؤية الله تعالى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

حاسة إني هموت قريب.. رامي رضوان ينشر رسالة مؤثرة من الطفلة مارينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ