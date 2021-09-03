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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاختبارات أون لاين.. الرقابة المالية: مهلة شهرين للمتدربين للقيد بالسجل

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منح مهلة إضافية لمدة شهرين للمتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين تنتهي في 30 سبتمبر الجاري لإنهاء إجراءات التجديد في السجل، وذلك نظرًا لاستمرار الظروف والأوضاع الطارئة لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وتوافقًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 20 لسنة 2021 بشأن منح وسطاء التأمين أو إعادة التأمين والمتدربين مهلة لإنهاء إجراءات التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

ونص الكتاب الدوري :"إلحاقًا لتعميم الهيئة رقم 11 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30 مايو عام 2021 بشأن منح المتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد/التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة تنتهي في 31 يوليو عام 2021، ونظرًا لاستمرار ذات الظروف والأوضاع الطارئة لذلك قررت الهيئة العام للرقابة المالية منح مهلة إضافية أخيرة للمتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين لإنهاء إجراءات القيد/ التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة".

أضاف :"وسيتم منح مهلة إضافية لمدة شهرين تنتهي في 30 سبتمبر عام 2021 لمن ينتهي تجديد قيده من وسطاء التأمين أو إعادة التأمين حتى تاريخ 1 أغسطس، ومهلة إضافية لمدة شهرين تنتهي في 30 سبتمبر عام 2021 لمن ينتهي ميعاد قيده في السجل (انتهاء التدريب لمدة عام دون قيده في السجل) وذلك لمتدربي وساطة التأمين بشركات التأمين حتى تاريخ 1 أغسطس عام 2021 وتنتهي في 30 سبتمبر عام 2021، وذلك مع استمرار أداء الاختبار (أون لاين) لمدن يتقدم للقيد أو لتجديد القيد أو لإعادة القيد في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة، مع اعتبار هذه المهلة هي الأخيرة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من وسطاء التأمين ومتدربي التأمين وعلى جميع شركات التأمين مراعاة ذلك والالتزام بالموعد".

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