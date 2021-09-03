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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل نتائج المنافسات المسائية لليوم الثالث ببطولة العالم للدراجات

صدى البلد

تواصلت منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأسفرت منافسات الفترة المسائية لليوم الثالث من البطولة عن النتائج التالية:
حصدت الروسية اينا ابدولينا الميدالية الذهبية لسباق الأومنيوم سيدات، بينما فازت الأمريكية كايا شميد بالمركز الثاني و الميدالية الفضية  وهي الميدالية الثانية لكايا في البطولة بعد ذهبية سباق الإقصاء أمس.


و حازت على الميدالية البرونزية و المركز الثالث فالنتينا باسليكو لاعبة إيطاليا.


فيما حلت لاعبة منتخب مصر للدراجات حبيبة عليوة في المركز الـ19 في السباق.


وتوجت الروسية الينا لايسنكو بالميدالية الذهبية في سباق الاسبرينت سيدات، وحصدت الأوكرانية الا بيلتسكا الميدالية الفضية ، وفازت الكازاخستانية يوليا جولوبكوفا بالميدالية البرونزية .


وفي سباق المطاردة الفردية رجال فاز الإيطالي صامويل بونيتو بالميدالية الذهبية ، وحصد الميدالية الفضية الألماني جيسبر شرودير  و فاز بالبرونزية الإيطالي اندريا فيولاتو .

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