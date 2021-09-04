عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طبيبة تجميل مزيفة تسببت فى تشويه عدد من السيدات بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بحبس، طبيبة تجميل مزيفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببها في تشويه العديد من السيدات بمدينة نصر.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وطلبت جهات التحقيق بالاستعلام عن اسم المتهمة وهل هي مدونة فى سجلات وزارة الصحة أم لا.

 

وكان رجال الأمن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط عيادة دكتورة تجميل بدون ترخيص بمدينة نصر، بعد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد العيادة بسبب فشل كثير من العمليات.

 

وتبين من التحريات قيام طبيبة تحمل جنسية عربية بمزاولة المهنة بدون ترخيص بعيادة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأن الطبية المزيفة لا تحمل أي شهادات تدل على كونها طبيبة.

 

وأضافت التحريات أن المتهمة متخصصة في عمليات تجميل الوجه "غمازات"، وأن في الفترة الأخيرة تسببت المتهمة في تشويه عددا من وجوه ضحاياها ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طبيبة تجميل طبيبة تجميل مزيفة تشويه طبيبة وزراة الصحة

ترشيحاتنا

أفغانستان .. البنتاجون يعلق على الضربة العسكرية ضد داعش في كابول

ثلاثي الطيات.. سامسونج تكشف عن نموذج مذهل يغير مفهوم الهواتف القابلة للطي

حكم الكلام الجارح في الإسلام وأثره على النفس

يشبه فى عصبيته النار.. 6 صفات لا تتوقعيها عن برج الأسد

حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأمن يكشف تفاصيل تعدى صاحب قاعة أفراح على سيدة بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

أول تعليق من السودان بشأن الهجوم على سد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

دار الإفتاء: مسألة رؤية الله تعالى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ