حبس طبيبة تجميل مزيفة تسببت فى تشويه عدد من السيدات بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بحبس، طبيبة تجميل مزيفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببها في تشويه العديد من السيدات بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وطلبت جهات التحقيق بالاستعلام عن اسم المتهمة وهل هي مدونة فى سجلات وزارة الصحة أم لا.

وكان رجال الأمن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط عيادة دكتورة تجميل بدون ترخيص بمدينة نصر، بعد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد العيادة بسبب فشل كثير من العمليات.

وتبين من التحريات قيام طبيبة تحمل جنسية عربية بمزاولة المهنة بدون ترخيص بعيادة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأن الطبية المزيفة لا تحمل أي شهادات تدل على كونها طبيبة.

وأضافت التحريات أن المتهمة متخصصة في عمليات تجميل الوجه "غمازات"، وأن في الفترة الأخيرة تسببت المتهمة في تشويه عددا من وجوه ضحاياها ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.